Attività estive per bambini, il Comune cerca associazioni: pubblicato l'avviso

E' stato pubblicato l'avviso con il quale l’Area delle Politiche Socio-Sanitarie del Comune intende intercettare, anche per il 2024, le risorse stanziate dal dipartimento per le Politiche della Famiglia per supportare associazioni di volontariato e di promozione sociale, onlus, cooperative sociali, ma anche associazioni sportive dilettantistiche nell'offerta di attività estive per i bambini e le bambine palermitane. Il tutto all’interno delle celebrazioni del 400° anno dal ritrovamento delle spoglie di Santa Rosalia, patrona del capoluogo siciliano.

"Quello delle vacanze estive è un periodo importante - spiega l'assessore alle Attività sociali Rosi Pennino -. Pertanto, ritengo fondamentale la promozione di attività che contribuiscono alla loro crescita e all’animazione territoriale, attraverso il coinvolgimento degli enti del terzo settore e di tutte le circoscrizioni della città, incentivando la costituzione ad hoc di reti territoriali".

Sarà possibile presentare i progetti fino alle 12 del 17 giugno, attraverso il Portale dei Servizi Online – Attività Sociali del Comune di Palermo, che abbiano tematiche specifiche legate alla ricorrenza del 400° Festino di Santa Rosalia, e che siano rapportate a tre fasce d’età (comprese tra i 3 e i 14 anni) e pienamente accessibili e fruibili anche alle persone con disabilità, indipendentemente dall’età, purché compatibili con le attività proposte.

"Obiettivi primari di questa misura sono la promozione della partecipazione attiva di minori e rispettive famiglie sui territori - sottolinea l’assessore Pennino -, ma anche migliorarne l’integrazione, fornendo luoghi di socializzazione e svago all’interno del proprio quartiere. Le politiche sociali non possono prescindere dal consegnare un ruolo sociale a ciascun cittadino, una ‘missione’ che deve partire dalle fasce d’età più giovani". Maggiori informazioni nell'avviso scaricabile qui.