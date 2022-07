VIDEO | Vandali scatenati, gli studenti mollano l'estate e manifestano: "La scuola non si tocca"

Porte e infissi divelti, banchi distrutti e piccoli furti alla Leonardo da Vinci di via Serradifalco. Al sit-in anche genitori, insegnanti ed ex alunni. Presente Rita Barbera, ex direttrice di Ucciardone e Pagliarelli. La preside: "Ciò che fa male è il danno morale. Chiediamo l'intervento delle istituzioni: a settembre i ragazzi devono tornare in un istituto degno"