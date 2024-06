Atti sessuali con le allieve minorenni adescate in palestra: arrestato istruttore sportivo

E' accusato dei reati di adescamento di minori, produzione di materiale pornografico e di aver approfittato del rapporto di fiducia che aveva con alcune allieve minorenni per compiere atti sessuali con loro. Un giovane istruttore sportivo di 27 anni, insegnante in numerose palestre cittadine, è stato arrestato dalla polizia dopo lunghe indagini. La misura cautelare dei domiciliari è stata emessa dal Gip di Palermo, su richiesta della Procura della Repubblica, e trae origine dalla segnalazione di un genitore che, allarmato dai racconti della figlia quattordicenne in merito a una sua coetanea che le aveva confidato di essere oggetto delle attenzioni sessuali da parte del loro istruttore sportivo, aveva segnalato all’autorità giudiziaria i pericoli cui erano esposte alcune giovani allieve.

L’input di questo papà ha permesso di avviare serrate indagini che hanno consentito di individuare un giovane istruttore, presunto responsabile dei reati effettuati a danno di almeno due allieve, minori di 16 anni "approfittando della sua posizione di privilegio e del rapporto di fiducia instaurato con le ragazzine e con i loro genitori, ignari dei pericoli a cui erano esposte le loro figlie".

"La sensibilità e la professionalità maturata dagli investigatori della sezione di polizia giudiziaria ha permesso di instaurare un rapporto di fiducia con le presunte vittime degli abusi, le quali liberandosi dal timore e dalla vergogna per ciò che avevano subito, hanno confessato i comportamenti del loro istruttore", si legge nel provvedimento che ha portato all'arresto. Le indagini hanno previsto l’uso di moderne e sofisticate tecniche investigative, e apparecchiature informatiche per l’analisi dei flussi telematici che sono stati determinanti per l’individuazione delle fonti di prova.

L’attenzione sviluppata dagli investigatori della sezione di polizia giudiziaria si è concentrata sui dispositivi elettronici e sulle piattaforme social in uso all’indagato, al fine di adescare le sue giovani vittime con le quali ha prodotto il materiale pedopornografico. Una tematica, quella dell’utilizzo distorto dei social network, di grande attualità e che crea allarme per i giovani che fanno largo uso di dispositivi elettronici e di piattaforme informatiche e che possono cadere nella trappola di chi intende approfittarne.

Al termine delle formalità di rito, l’indagato è stato portato nella propria abitazione dove è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari: non potrà avere acceso a nessuno strumento informatico, telematico o telefonico.