Gli atti dei processi più rilevanti celebrati a Termini Imerese saranno digitalizzati e resi fruibili a tutti

Gli atti legati ai processi storicamente più rilevanti che si sono tenuti nel tribunale di Termini Imerese saranno digitalizzati, in modo non solo da salvaguardarli, ma anche da favorirne lo studio e da renderli fruibili a tutti. E' questo lo scopo di una convenzione appena siglata tra l'Ordine degli avvocati del Foro di Termini Imerese, dalla Camera penale e dall'Archivio di Stato di Palermo.

"Per assicurare lo sviluppo delle attività culturali e potenziare l'efficacia della promozione e valorizzazione dei beni archivistici - spiega Ester Rossino, dirigente della Soprintendenza archivistica della Sicilia - riteniamo che questa collaborazione possa contribuire al miglioramento dei servizi di conservazione e fruizione".

"Siamo interessati al recupero e alla valorizzazione del patrimonio degli archivi giudiziari e allo studio dei processi storicamente più significativi celebrati nella competenza territoriale del nostro tribunale - dicono gli avvocati Giuseppe Muffoletto e Vincenzo Pillitteri, rispettivamente presidenti dell'Ordine e della Camera penale - e, anche con la Scuola forense, intendiamo procedere alla digitalizzazione degli atti processuali per farne argomento di studio e formazione per i giovani avvocati nonché consentirne la pubblica fruizione per via telematica".

All'atto della sottoscrizione della convenzione erano presenti anche agli avvocati promotori e curatori del progetto, Salvatore Sansone e Cinzia Di Vita.