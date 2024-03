L'infarto in volo e l'atterraggio d'emergenza a Palermo: salvato un tifoso del Liverpool di rientro da Anfield

Ha avuto un infarto ad alta quota ma grazie alla prontezza del pilota, al lavoro fatto in pista dal 118 e in ospedale, potrà tornare a casa e se vorrà anche allo stadio per seguire la sua squadra del cuore. Lieto fine per un uomo di 61 anni che questa mattina è stato fatto sbarcare dall’aereo, atterrato d’urgenza al Falcone Borsellino, e portato a Villa Sofia dov’è stato trattato e salvato dai medici dell’Unità di terapia intensiva coronarica.

Il paziente, un maltese, era stato in Inghilterra per seguire il match di Premier League, giocato all'Anfield, tra la sua squadra del cuore, il Liverpool, e il Manchester City che si è concluso sul risultato di 1-1. L'uomo questa mattina era partito alle 6.15 per rientrare a Malta con un aereo della Ryanair ma, nel bel mezzo del volo, si è sentito male. Gli assistenti di volo gli hanno prestato le prime cure e hanno avvisato il pilota che a sua volta ha informato la torre di controllo dello scalo palermitano.

Poco prima delle 10 il Boeing della compagnia irlandese ha iniziato a scendere verso una delle piste del Falcone Borsellino. Ad attenderlo c'erano i sanitari del 118 che hanno eseguito un elettrocardiogramma a bordo dell’ambulanza trasmettendo subito la diagnosi alla rete Ima (Infarto miocardio acuto) per cercare il primo posto disponibile in cui potere trattare il paziente: Villa Sofia.

L’ambulanza si è diretta così verso l’ospedale di piazza Salerno dove il maltese è stato sottoposto a un’angioplastica primaria prima di essere trasferito nell’Unità coronarica dove il suo cuore è tornato a funzionare regolarmente. Missione compiuta. Il sessantunenne dovrà trascorrere ancora qualche giorno sott’osservazione e poi, salvo complicazioni, potrà fare rientro nella sua isola e continuare a seguire le imprese sportive del Liverpool.