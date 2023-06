Aereo perde carburante in volo, atterraggio d'emergenza a Palermo: chiuso per un'ora il Falcone Borsellino

Un aereo privato, partito da Milano Malpensa e diretto a Malta, ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto Falcone Borsellino dopo aver perso del carburante in volo.

A Punta Raisi è scattato così lo stato d'emergenza e l'aeroporto è stato chiuso per circa un'ora. La procedura, attivata per motivi di sicurezza, ha di fatto bloccato il traffico aereo: quattro voli sono stati dirottati in altri aeroporti siciliani prima della riapertura dello scalo palermitano.