Israele sotto attacco di Hamas, anche Palermo prende le contromisure: vertice in prefettura

Israele sotto attacco di Hamas e anche Palermo prende le contromisure. E' stata alzata la vigilanza nel capoluogo siciliano e su tutto il territorio nazionale a tutela degli obiettivi ritenuti sensibili, con particolare riguardo a quelli religiosi, culturali e commerciali della comunità ebraica. Questa mattina si è svolto un vertice a Palermo, in prefettura.

"In relazione ai gravissimi fatti che stanno interessando lo Stato di Israele - si legge in una nota diramata dalla prefettura palermitana - si è tenuta in mattina una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica estesa anche alla partecipazione del rappresentante della sezione di Palermo dell’Unione delle comunità ebraiche italiane. Durante l'incontro, presieduto dal prefetto Maria Teresa Cucinotta, in conformità alle indicazioni pervenute dal ministero dell’Interno, è stato disposto il rafforzamento delle misure di protezione agli obiettivi ebraici presenti sul territorio".

Intanto sono più di 350 le persone, tra cui 30 militari, che hanno perso la vita in Israele a causa dell'attacco sferrato dai miliziani di Hamas e oltre 1.800 quelle che sono rimaste ferite, tra cui alcuni in modo grave. A fornire l'ultimo bilancio delle vittime è l'emittente Channel 12. Sono invece 750 gli israeliani che risultano ancora dispersi. Queste le prime parole del premier israeliano Benjamin Netanyahu dopo l'attacco su larga scala lanciato da Hamas contro lo Stato ebraico: "Cittadini di Israele, siamo in guerra. Non è un'operazione, non è un'escalation, è guerra".