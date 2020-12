Gli hacker attaccano il sito di Amg Energia: "Non risultano perdite o furti di dati"

Attacco hacker al sito di Amg Energia. Un virus penetrato nella rete dell'azienda che si occupa della rete di distribuzione gas e della manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di Palermo. "E' stato immediatamente un intervento di ripristino", si legge in una nota. L'imprevisto ha reso inutilizzabili i sistemi operativi e alcuni dati ma "non risultano comunque perdite o furti di dati".

"Le operazioni - spiega il presidente di Amg Energia, Mario Butera - richiederanno qualche giorno. Presenteremo denuncia per quanto accaduto alla polizia postale". Sono garantiti e non hanno subito interruzioni i servizi relativi sia alla distribuzione gas sia alla manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica sparsi in tutta la città.