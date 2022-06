VIDEO | Comune, hacker complicano il rilascio delle tessere elettorali: "Che facciamo, non andiamo a votare?"

L'attacco hacker al sistema informatico del Comune blocca anche gli uffici elettorali. Nelle prime ore del mattino, centinaia di persone che si sono recate nei locali di piazza Giulio Cesare e nelle sedi decentrate per il rilascio o il rinnovo della tessera elettorale sono state, infatti, mandate a casa e invitate a ripresentarsi nei prossimi giorni. Al problema riscontrato già da quasi una settimana, si è aggiunto un guasto all'energia elettrica che ha provocato un'ulteriore interruzione delle attività.

Lamentele da parte di molti cittadini che si erano presentati già nei giorni scorsi per espletare la pratica ma senza riuscita. "E' la decima volta che vengo qui - denuncia un uomo - e ancora non sono riuscito a rinnovare il documento. Se le cose non si risolvono, potrebbe essere utile andare a votare solo con la carta d'identità". "Che facciamo - aggiunge una donna - non andiamo a votare?".

A denunciare la situazione il capogruppo della Lega, Igor Gelarda: "Attacco hacker o meno, l'amministrazione comunale sta dimostrando di non essere in grado di rispondere a una delle tante emergenze. Tra l'altro a completare la tragedia c'è stata anche l'interruzione dell'energia elettrica nella zona, con gli uffici che sono rimasti pure senza elettricità. Il problema si pone pure per le carte di identità. Riteniamo - conclude Gelarda - che sia assolutamente necessario l'intervento del prefetto, Perché queste elezioni rischiano di non essere regolari".

A dire la sua su quanto accaduto anche il vicepresidente della prima circoscrizione, Antonio Nicolao. "E' una calamità informatica. Se ci sono degli scienziati che sono in grado di risolvere il problema, li accogliamo. Ma le polemiche e la demagogia lasciamole fuori".

Nella tarda mattinata il problema sembrerebbe essere stato risolto. Rassicurazioni arrivano dall'assessore comunale all'Innovazione Paolo Petralia Camassa: "Grazie a un intervento di Sispi, adesso il sistema funziona e consente di stampare le tessere. Sono stati informati anche gli organi competenti che interverranno per risolvere il problema dell'interruzione di corrente"