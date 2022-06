Attacco hacker al Comune, ancora disagi: "Chiesta proroga per il pagamento del Cup"

Proseguono i disagi causati dall’attacco hacker al sito del Comune di Palermo, che ha mandato in tilt il sistema informatico e i servizi. Adesso, inoltre, si avvicina la scadenza per il pagamento del Cup, il canone unico patrimoniale, che devono pagare tutte le attività per suolo pubblico, fissata per il 30 giugno.

Tuttavia, le cartelle non sono, ancora, pronte: “Ecco perché, ho chiesto la proroga del pagamento a settembre – spiega il consigliere comunale di Forza Italia, Ottavio Zacco -. Proprio nelle scorse ore, abbiamo incontrato, in commissione, la dirigente, Maria Mandalà, alla quale ho chiesto una proroga di 3 mesi per permettere che il portale torni al suo pieno funzionamento ed evitare, così, altri inutili disservizi ai cittadini".