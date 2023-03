Dieci le tabaccherie palermitane colpite dall'attacco hacker: c'è chi è tornato per restituire le sigarette

Qualcuno, temendo di beccarsi una denuncia o forse in preda ai rimorsi, è tornato con decine di pacchetti di sigarette acquistati a 10 centesimi ciascuno. Nella maggior parte dei casi però, e salvo eventuali risarcimenti, sono stati i singoli rivenditori a rimetterci di tasca propria. Sono dieci le tabaccherie del Palermitano - fra le oltre 700 sparse in tutta la provincia - finite nel mirino dell’attacco hacker di sabato scorso.

Erano all'incirca le 20 di sabato quando sui display dei distributori di sigarette di mezza Italia è comparsa la scritta "Fuori Alfredo dal 41 bis". Si trattava di un messaggio di solidarietà per Cospito, il terrorista anarchico detenuto che sta portando avanti uno sciopero della fame contro il regime del cosiddetto carcere duro. In pochi minuti è partito un tam tam tra i tabaccai che si invitavano tra di loro a staccare subito le macchine.

"Noi come Federazione italiana tabaccai - spiega a PalermoToday il dirigente provinciale Vincenzo Stuppia - ci siamo subito attivati, tramite i nostri delegati, per avvisare quanti più rivenditori possibili". Molti sono riusciti a intervenire per tempo, ma così non è andata per una tabaccheria di Termini, cinque di Cefalù, una di Campofelice di Roccella, una di Collesano, una di Alimena e un’altra di Corleone.

"Nel nostro paese si era sparsa voce - spiega un tabaccaio della provincia - che stavano già partendo le prime denunce per chi aveva acquistato grosse quantità di sigarette approfittando del prezzo a 10 centesimi. Non abbiamo recuperato tutto, ma almeno una parte è rientrata". In altri casi invece i commercianti ci hanno rimesso somme che vanno da poche centinaia fino a duemila euro.

"Abbiamo fatto quel che abbiamo potuto - continua Stuppia - per contenere i danni. Grazie alla nostra rete fortunatamente siamo riusciti a spargere rapidamente la voce, segnalando l’anomalia prima che ancora che arrivassero i messaggi ufficiali dalla ditta che gestisce queste macchinette. Abbiamo predisposto con l’ufficio legale della Fit un modulo per, una volta sporta formale denuncia, quantificare il danno e chiedere i risarcimenti".

L’attacco hacker, che si è esteso da Nord a Sud e sul quale ora indagano diverse Procure, è stato rivolto a una grossa azienda in provincia di Mantova, la LaserVideo. Si tratta di uno dei tre marchi che gestiscono i distributori installati tra Palermo e provincia, insieme a Evx vending e al Gruppo Am. Queste ultime due imprese, a differenza della prima, non sarebbero state interessate dall'azione dimostrativa "pro Colpito".

"Parlando con alcuni tecnici - aveva spiegato al Corriere Gianfranco Labib, presidente nazionale di AssoTabacchi - abbiamo compreso come LaserVideo utilizzi un sistema per cui è il server centrale a inviare informazioni ai distributori. Quindi hackerando il server centrale, è stato possibile entrare contemporaneamente in tutti i distributori". Secondo le stime di AssoTabacchi sono tra 5 e 8 mila i punti vendita danneggiati.

Sembrerebbe che l’obiettivo dell’attacco fossero il "cervellone" dell’azienda lombarda che però, dopo l’accaduto, ha pubblicato un comunicato per smentire questa circostanza e precisare che "l’attacco hacker di sabato 25 marzo non ha riguardato i server centrali LaserVideo ma ha colpito puntualmente solo una parte minoritaria dei distributori, agendo direttamente attraverso la connessione delle singole tabaccherie".