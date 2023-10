Donna ha un attacco di panico sul volo Palermo-Bergamo: fermato il decollo per due volte

Momenti di agitazione sul volo Palermo-Bergamo. Una passeggera, colta da una crisi di panico poco dopo essere salita a bordo, ha costretto il pilota a fermare il decollo dell'aereo per ben due volte. E' successo sabato al Falcone-Borsellino. A raccontare l'episodio è stata la pagina Facebook specializzata "Sicilia in volo" che ha anche postato sul social un video che mostra la singolare rotta del velivolo mentre si trova sulla pista di rullaggio.

L'aereo Ryanair, quando stava per avviare la fase di decollo, ha improvvisamente fatto marcia indietro. Una scena che si è ripetuta due volte. Il pilota è stato costretto infatti a rimanere in pista, ritenendo che non ci fossero più i requisiti della sicurezza in volo, per poi ripetere le manovre. Dopo il secondo tentativo da parte del comandante, la donna è stata fatta scendere, e l'aereo si è quindi diretto a Bergamo.