Ad ATeN Center di Unipa il premio "Motore Italia in Sicilia Awards 2023"

È stato assegnato ad ATeN Center, dell’università degli Studi di Palermo, il premio “Motore Italia in Sicilia Awards 2023” – nella categoria “Innovazione” - “per avere avviato e gestito uno tra i pochi centri di ricerca e sviluppo in Europa nel settore delle Biotecnologie applicate alla salute dell’uomo”. Motore Italia in Sicilia Awards è il progetto editoriale e di comunicazione di Class Editori e MF-MilanoFinanza dedicato alle imprese che assicurano una spinta fondamentale all'economia nazionale grazie al proprio dinamismo, esempi di capacità e creatività nel manufacturing e nei servizi invidiati all'Italia da tutto il mondo.

Il riconoscimento è stato ritirato ieri dalla direttrice del centro di ricerca dell’ateneo palermitano, la professoressa Gennara Cavallaro, presso Palazzo Florio, a piazza Principe di Camporeale, antica residenza della celebre famiglia palermitana e, oggi, sede del Circolo Unione Palermo. “Siamo molto orgogliosi – ha sottolineato Cavallaro – di questa assegnazione, indice del grande lavoro che quotidianamente la squadra di professori, ricercatori, tecnici e amministrativi svolge con passione. Sono oltre 25 i progetti di ricerca in cui ATeN è stato coinvolto, negli ultimi 3 anni, in diversi ambiti: nutraceutico, alimentare, cosmetico, farmaceutico, dei dispositivi medici e della medicina rigenerativa. ATeN Center offre ai ricercatori dell’Università di Palermo strumenti e servizi all’avanguardia e promuove attività di studio e di documentazione su metodologie e tecnologie avanzate a centinaia di borsisti, assegnisti, dottorandi e giovani ricercatori. Ma non solo. Grazie alle sue competenze, altamente specializzate, offre servizi conto terzi a diverse aziende del settore privato. Tra i prossimi obiettivi: la realizzazione di attività di biosintesi e produzione in camera bianca. Un elemento ulteriore che si andrà ad affiancare ai numerosi laboratori già presenti, dislocati su 3 mila metri quadrati di superficie, e dotati di circa un centinaio di attrezzature scientifiche che fanno di ATeN Center un punto di riferimento per nuove idee progettuali e attività di trasferimento tecnologico nell’area del Mediterraneo".