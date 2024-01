Si è svolta al Falcone Borsellino la vendita all'incanto degli oltre tremila prodotti, suddivisi per lotti, gestita dalla Sofir srl con tutto ciò che è stato trovato nello scalo aeroportuale ma mai reclamato

VIDEO | Asta per gli oggetti smarriti in aeroporto, una sfida all'ultimo rilancio per comprare tablet e orologi