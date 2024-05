Ast, lunedì sciopero di 4 ore proclamato dalla Faisa Cisal: "Sindacati non coinvolti nel piano industriale"

Sciopero di 4 ore lunedì all'Ast. Alla protesta, proclamata dalla Faisa Cisal, ha aderito anche Fast Confsal. Autisti, lavoratori degli impianti fissi, delle officine e amministrativi si fermeranno dalle 5,30 alle 6,30 e dalle 9,30 alle 12,30. Allo sciopero parteciperanno anche 50 somministrati.

I sindacati lamentano "il mancato coinvolgimento nella stesura del piano industriale, che risulterebbe ormai definito". Un comportamento "inusuale e poco ortodosso" secondo la Faisa Cisal che richiama il management dell'Ast "a corrette relazioni industriali, nella circostanza di fatto palesemente violate e quindi compromesse".

"Alcuni degli attori in campo - posegue la nota della Faisa Cisal - hanno pensato bene portare avanti il lavoro su alcuni pezzi del piano industriale, relegando i sindacati ai margini del confronto di merito e quindi al mero ruolo di spettatori. Un fatto gravissimo e inaccettabile in un momento in cui si sta decidendo il futuro dell'Ast e il destino di alcune centinaia di posti di lavoro".

A nulla sono valse le richieste di convocazione avanzate all'azienda. "In assenza di un confronto chiarificatore con la governace dell'Ast e con il socio unico Regione - aggiunge Fast Confsal - abbiamo deciso di aderire convintamente allo sciopero di lunedì. Nessun confronto di merito si è sviluppato sul piano industriale, che al momento non ci è dato conoscere. Il delicato momento che attraversa la società regionale di trasporto pubblico locale impone a tutti i sindacati una profonda riflessione a prescindere dalle bandiere di appartenenza".

Intanto è stato prorogato fino al 31 luglio l'incarico di direttore generale a Mario Parlavecchio. Così ha deciso il Cda dell'Ast. Parlavecchio, che frattanto è andato in pensione, svolgerà le funzioni di direttore generale a titolo gratuito. Per lui previsto solo il rimborso delle spese.