La Regione nomina il nuovo Cda dell'Ast: Eusebio Dalì unico riconfermato, Santo Castiglione presidente

La Regione ha nominato il nuovo Cda dell'Azienda siciliana trasporti (Ast). Della triade che fino ad oggi ha guidato la società partecipata che si occupa del trasporto pubblico extraurbano è rimasto soltanto Eusebio Dalì, uomo vicino al coordinatore siciliano di Forza Italia e presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, riconfermato nel riolo di vicepresidente.

Sono invece usciti dal board di Ast Gaetano Tafuri, ormai ex presidente, e Annalisa Ferrara. Il socio unico Regione li ha rimpiazzati con Santo Castiglione, che ricoprira il ruolo di presidente, e Tania Pontrelli. Castiglione, per otto anni dal 2004 al 2012 presidente dell'Autorità portuale di Catania, è entrato nel Cda in quota autonomisti (come il suo predecessore Tafuri).

Il neo presidente dell'Ast è uno dei "colonnelli" di Raffaele Lombardo, nonché padre del presidente del Consiglio comunale della città etnea; mentre Pontrelli - componente del direttivo regionale di Diventerà Bellissima - è una "fedelissima" del governatore Nello Musumeci. Il Cda di Ast, che si è già insediato, durerà in carica tre anni.