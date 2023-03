Ast, sindacati sul piede di guerra: "L'azienda ci costringa a bloccare i pullman in tutta la Sicilia"

I vertici dell'Ast non rispondono a una richiesta di "incontro urgente" dei sindacati e riparte la protesta. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri sono sul piede di guerra: "Si è ripiombati nel silenzio, così l'azienda ci costringe a bloccare i pullman in tutta la Sicilia" .

L'assenza di confronto con le parti sociali determinerebbe quindi la mobilitazione dei lavoratori: "E' già accaduto mesi fa, due giornate di sit-in sotto la sede istituzionale dell'Ast e un presidio sotto la sede dell'assessorato regionale alle Infrastrutture che avevano fatto ripartire il dialogo su un'azione condivisa per il salvataggio e il rilancio dell’azienda". Lo scrivono in una nota congiunta i segretari regionali Alessandro Grasso (Filt Cgil), Dionisio Giordano (Fit Cisl), Agostino Falanga (Uiltrasporti), Aldo Moschella (Faisa Cisal) e Giuseppe Scannella (Ugl Autoferrotranvieri).

"Vero è - proseguono i segretari delle organizzazioni sindacali - che una delle prioritarità è la consegna dei bilanci e del piano di risanamento per uscire da questa fase di grande criticità, ma è altrettanto vero che l'azienda necessita quotidianamente delle giuste attenzioni del suo management per proseguire i servizi d’istituto. E su questo versante, quello della corretta organizzazione interna, del rispetto dei ruoli, dell’efficace pianificazione per il funzionamento dei servizi, abbiamo l’impressione di un'azienda in confusione, con plurimi e sovrapposti 'centri di comando' che risultano inefficaci nella soluzione dei problemi e a volte persino in palese contrasto con le disposizioni del direttore generale".

"L'assessore all'Economia ci dia una risposta, altrimenti torneremo in presidio permanente", concludono i sindacati.