"Preoccupati per i 280 lavoratori interinali dell'Ast", appello alla Regione dei sindacati

"Siamo preoccupati per il futuro di Ast Spa, chiediamo anche noi l'intervento della Regione siciliana in qualità di socio, e dunque un incontro con gli assessori regionali Marco Falcone per l'Economia e Alessandro Aricò per le Infrastrutture, al fine di cercare soluzioni per la salvaguardia e tutela di tutti lavoratori presenti in azienda interni ed esterni". E' quanto affermano i segretari di Felsa Cisl Giuseppe Cusimano, Nidil Cgil Andrea Gattuso e Uiltemp Sicilia Danilo Borrelli, chiedono un incontro urgente alla Regione sul futuro dei 280 lavoratori in somministrazione di Ast.

L'appello arriva dopo la richiesta dei sindacati dei Trasporti inviata la scorsa settimana proprio sul futuro dell’Azienda trasporti siciliana, per sollecitare il rilancio dell’azienda e una nuova riorganizzazione interna e garantire la continuità aziendale e il mantenimento dei livelli occupazionali. Oggi i sindacati Felsa, Nidil e Uiltemp esprimono dunque le loro preoccupazioni anche sui posti di lavoro dei 280 interinali in Ast. "Si diano certezze, cresce l’apprensione anche su questi lavoratori, autisti che hanno garantito in questi anni, i servizi essenziali su tutto il territorio regionale", concludono Cusimano, Gattuso e Borrelli.