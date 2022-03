Ast, diffida di Barone Gomme alla Regione: "Al posto del Cda venga nominato un amministratore unico"

Con un atto di diffida e di messa in mora nei confronti del governatore Nello Musumeci, dell'assessore all'Economia Gaetano Armao e del presidente dell'organismo di vigilanza Antonio Fiumefreddo, Sebastiano Barone - titolare dell'omonima ditta "Barone Gomme" - chiede alla Regione la nomina all'Ast di un amministratore unico, che possa "ripristinare la legalità agendo in via sostitutiva degli organi amministrativi aziendali".

Barone, che con i suoi esposti ha contribuito all'avvio dell'indagine che ha travolto l'Ast, non intende fermarsi. L'imprenditore si dice certo che "le denunce fatte anche alla Regione avevano pieno fondamento" e ritiene ancora "attuali e di gravità inaudita" i danni subiti a causa della gestione dell’Ast finita nella bufera con l'inchiesta della guardia di finanza, denominata "Gomme lisce", sfociata nell'arresto del direttore generale Ugo Fiduccia e in una raffica di avvisi di garanzia.

"Il nuovo presidente - scrive Barone - continua a nominare indagati nell'inchiesta, che vede parte lesa la ditta scrivente". Da qui la richiesta di voltare pagine nella gestione amministrativa dell'Ast, con la revoca immediata dell'attuale Cda presieduto da Santo Castiglione e formato anche da Eusebio Dalì e Tania Pontrelli. Il motivo? "Nessuno dei soggetti e degli organi che dovevano intervenire è intervenuto, né prima né ora dopo l'inchiesta". Infine, Barone sostiene che vanno subito "revocate anche le gare 'incriminate' per evitare ingiusti danni ulteriori a diversi imprenditori onesti".