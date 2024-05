Biglietti elettronici e conta passeggeri sui bus, l'Ast si modernizza: "Nuovo sistema contro l'evasione tariffaria"

Un cambio radicale si profila all'orizzonte per i pendolari e i turisti in Sicilia. A partire da domani (giovedì 16 maggio), l'Azienda siciliana trasporti (Ast) lancerà il nuovo sistema di bigliettazione elettronica. Il nuovo sistema, gestito direttamente dall’Ast, semplifica l'acquisto dei biglietti, riduce i costi operativi, aumenta il controllo di gestione e potenzia l'efficienza del servizio.

La decisione, adottata dalla attuale governance, è uno dei passaggi essenziali di una strategia più ampia volta a modernizzare e migliorare il trasporto pubblico regionale. Oltre a garantire una gestione più accurata dell'emissione e dell'utilizzo dei ticket, il sistema è progettato per combattere l'evasione tariffaria e scoraggiare l'uso del contante, favorendo metodi elettronici di pagamento più sicuri e tracciabili.

L'innovazione non si ferma qui: tutti gli autobus saranno equipaggiati con avanzati sistemi di "conta passeggeri" per monitorare il flusso di utenza e garantire trasparenza nelle entrate. Questi dati saranno fondamentali per il monitoraggio del servizio, con particolare certezza dell’incasso del biglietto, e per gestire contestazioni e reclami in modo più efficace. Inoltre i bus saranno controllati attraverso un sistema di geolocalizzazione per monitorare i percorsi, le fermate e i relativi tempi.

I biglietti, oltre che direttamente sugli autobus, potranno essere acquistati facilmente tramite l'app dedicata o sul sito web ufficiale www.aziendasicilianatrasporti.it, e saranno disponibili anche in circa 180 rivenditori autorizzati e le biglietterie Ast in tutta la Sicilia. Per venire incontro alle esigenze dei turisti e dei residenti, verranno installati totem di vendita nelle principali zone turistiche.