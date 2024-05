All'Ars impegno per l'approvazione norma salva Ast, ma i sindacati restano vigili

Dopo l’audizione congiunta di ieri in II e IV commissione all'Ars sulla vertenza Ast, le segreterie regionali della Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Ugl autoferro dichiarano: "Abbiamo apprezzato l’impegno dei presidenti delle due commissioni, onorevoli Daidone e Carta, di riavviare con urgenza l’iter per l’approvazione del disegno di legge salva Ast".

I sindacati aggiungono: "Anche le dichiarazioni dei componenti le commissioni, di maggioranza ed opposizione, sono tutte improntate a certificare la convinzione che l’Ast va tutelata e rilanciata, per salvaguardare i 700 lavoratori ma anche il servizio di trasporto extraurbano in favore dei siciliani".

Ma Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Ugl autoferro avvertono: "La propositiva audizione non ha spazzato via la disillusione tra i lavoratori, continueremo quindi con le iniziative sindacali di presidio e attenta vigilanza del nuovo percorso legislativo fino alla sua concreta approvazione".

Mostra invece maggiori perplessità Faisa Cisal Sicilia secondo cui alla riunione congiunta della seconda e della quarta commissione dell'Ars sulla vicenda Ast, "al netto dell'impegno assunto dai presidenti degli organismi in merito alla possibilità di accelerare l'iter procedurale riguardante la norma sulla ricapitalizzazione della Partecipata regionale, si è potuto assistere a una sorta di querelle politica fra fazioni contrapposte alla ricerca di reciproche responsabilità rispetto ai lavori dell'Assemblea".

"Per il resto - prosegue il sindacato - solo fuffa, enunciazioni di principio inconcludenti che nulla hanno a che vedere con i destini di Ast e soprattutto con il futuro dei dipendenti e dei lavoratori somministrati. Men che meno si è avuto modo di capire che fine ha fatto il piano industriale e quando verrà consegnato ai sindacati per il dovuto confronto di merito". Il sindacato quindi conclude: "Rimane una situazione più che mai incerta, in previsione anche dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano dall'1 settembre 2024 tramite gara pubblica".