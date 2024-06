I 106 operai in attesa di chiamata dalla Rap: "Via libera alle assunzioni nei prossimi giorni"

I primi 106 operai vincitori del concorso della Rap originariamente indetto per 306 netturbini dovrebbero firmare il contratto a tempo determinato nei prossimi giorni. Ma il condizionale è d'obbligo visto che tutto si muove sul filo di rasoio ormai da tempo. Le organizzazioni sindacali della Rap, comunque, contano sulle rassicurazioni ricevute oggi dal sindaco Roberto Lagalla durante un incontro svoltosi a Palazzo Palagonia.

"Il sindaco ha spiegato che il tema delle assunzioni è slegato dalla vicenda della ricapitalizzazione della società – dice Andrea Gattuso, segretario Fp Cgil Palermo -. Si attende dunque nei prossimi giorni il via libera alle assunzioni dei primi 106 operatori ecologici. A breve verrà chiesta a tutti la documentazione per le verifiche sui requisiti dichiarati e nel giro delle prossime settimane potranno prendere servizio".

La Fp Cgil Palermo, in concomitanza dell'incontro col sindaco, ha organizzato un presidio degli operatori ecologici in attesa dell’assunzione. "Pur nella complicata situazione economico finanziaria della partecipata – aggiunge Gattuso - crediamo sia fondamentale l’ingresso di questi primi 106 operatori (dei complessivi 306) che rappresentano linfa vitale e energia nuova per l’azienda, per migliorare la raccolta dei rifiuti e complessivamente il servizio di igiene ambientale della città". Anche perché da mesi sia l'assessore all'Ambiente Pietro Alongi che il presidente della Rap Giuseppe Todaro sostengono che l'ingresso di questi nuovi addetti alla raccolta è fondamentale anche per l'estensione della differenziata porta a porta a 180 mila cittadini di un'ampia fascia del capoluogo che va orientativamente da Mondello a Borgo Nuovo. Si doveva partire a metà giugno ma nei giorni scorsi l'appuntamento è stato rinviato a data da destinarsi.

Rispetto alla ricapitalizzazione, così come anticipato dalla amministrazione comunale, verranno alienati alla Rap da parte del Comune la sede sociale di piazzetta Cairoli e quattro centro comunali di raccolta. Sarà nominato un perito dal Tribunale per la valutazione degli immobili e per procedere agli atti formali. "“Siamo contenti che sia stato chiarito il percorso burocratico da effettuare per la ricapitalizzazione. Successivamente, si potrà gradualmente procedere con le assunzioni degli autisti e degli operatori fino al completamento del fabbisogno – prosegue Gattuso –. Oggi al sit-in ha partecipato buona parte dei primi 106 vincitori. Tra loro c’è molta attesa per approdare a un lavoro stabile e poter contribuire al decoro e all’igiene della città. Volevamo che venissero dissipati i dubbi dopo le dichiarazioni del presidente Todaro che annunciava le assunzioni e il freno a mano azionato subito dopo dal sindaco. Alla fine i chiarimenti sono arrivati".