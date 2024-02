Assunzioni alla Città metropolitana, da oggi in servizio un dirigente e tre istruttori tecnici

Nuove assunzioni alla Città metropolitana. Da oggi sono in servizio tre istruttori tecnici e un dirigente. Si tratta Vanessa Ribaudo, assegnata alla direzione per l'Edilizia scolastica e la Valorizzazione dei beni patrimoniali e culturali; Antonia Semilia, assegnata alla direzione Patrimonio; Davide Vallelunga, assegnato alla direzione Viabilità.

I tre istruttori tecnici, a tempo pieno e indeterminato, sono stati assunti in forza di una convenzione sottoscritta tra la Città metropolitana e il Comune di Bagheria per l'utilizzo della graduatoria di un concorso pubblico. Nel ruolo di dirigente amministrativo è stato assunto Giuseppe Piazza, a tempo pieno e determinato con un incarico di durata triennale: sarà destinato alla direzione Sviluppo economico, Servizi sociali, Turistici e Culturali.