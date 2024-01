Città metropolitana, concorso per nuove assunzioni: pubblicati gli argomenti delle prove d’esame

La Città metropolitana di Palermo torna ad assumere: al via le prove d’esame del Concorso per nuovo personale amministrativo. "Ieri - si legge in una nota - è stata pubblicata l’esplicitazione degli argomenti d’esame del concorso pubblico per il reclutamento a tempo indeterminato e pieno di 36 unità di personale, non dirigenziale, da inquadrare nel profilo professionale di istruttore amministrativo-contabile – area istruttori del comparto funzioni locali". Le prove d’esame avranno luogo dal 13 al 16 febbraio, al Saracen Sands Hotel di Isola delle femmine, dove si prevede un afflusso di 7.712 candidati iscritti.

La prova scritta prevede la somministrazione di quaranta quesiti a risposta multipla, da risolvere in sessanta minuti, sui seguenti argomenti: riparto delle competenze degli enti territoriali: Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni; ordinamento delle autonomie locali con particolare riferimento alle funzioni e ai compiti degli enti locali e all’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; principi generali in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla disciplina del rapporto di lavoro; principi di diritto amministrativo con particolare riguardo alle varie tipologie di atti amministrativi; principi e nozioni in tema di procedimento amministrativo, diritto di accesso, trasparenza e anticorruzione, privacy; disposizioni in materia di documentazione amministrativa; Principi ordinamento contabile armonizzato degli enti locali; normativa in materia di contratti pubblici; elementi di fiscalità degli enti territoriali, con particolare riferimento ai tributi delle province e delle Città Metropolitane; elementi di diritto penale, con particolare riferimento alla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione; responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile e disciplinare del pubblico dipendente; Ccnl 16/11/2022 Comparto Funzioni Locali; ordinamento, regolamenti, competenze e codice di comportamento della Città metropolitana di Palermo (reperibili nel sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.cittametropolitana.pa.it); principi e nozioni generali in materia di disciplina sulla sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro; possesso di competenze digitali (strumenti applicativi informatici di base; strumenti web Internet e intranet).

Saranno ammessi alla prova orale un numero di candidati pari a 5 volte il numero dei posti messi a concorso, ossia 180 candidati, nonché i candidati classificatisi ex aequo rispetto all’ultima posizione valida per l’ammissione alla successiva prova selettiva, fermo restando il conseguimento del punteggio minimo pari a 21/30. Ulteriori dettagli relativi al concorso sono pubblicati sul sito della Città metropolitana di Palermo.