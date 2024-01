Rap, partite le lettere per le visite mediche dei 46 nuovi autisti: "Assunti a tempo indeterminato entro il 20 febbraio"

I 46 autisti vincitori di concorso saranno assunti da Rap a tempo indeterminato e l'impegno è quello di far firmare loro il contratto entro il 20 febbraio. L'accordo è stato trovato ieri durante una riunione a Palazzo Palagonia, sede della direzione generale del Comune, alla quale hanno preso parte il sindaco Roberto Lagalla, il direttore generale Eugenio Ceglia, l'assessore all'Ambiente Pietro Alongi, la Rap e i sindacati. "Stamattina sono partite le lettere di convocazione per le visite mediche. Inizia un percorso indispensabile per l'adeguamento del servizio di raccolta rifiuti in questa città", afferma Giuseppe Todaro, presidente della società partecipata.

In un primo momento, era stata ventilata l'ipotesi di un tempo determinato. Ma dall'esame delle carte è emerso che due delibere del 2019 e del 2022 da parte dell'amministrazione comunale hanno autorizzato l'ingresso di nuovo personale in Rap. In teoria potrebbero entrare già subito anche altri 106 operai, ma il bando indetto dall'azienda che prevede la selezione di 306 unità non è ancora stato portato a termine. "Abbiamo incaricato tramite gara una società per redigere la graduatoria, hanno 90 giorni di tempo, ma abbiamo chiesto se possibile di chiudere entro un paio di mesi", spiega Todaro.

L'obiettivo - condiviso col Comune - è quello di farsi trovare pronti con l'avvio della raccolta differenziata porta a porta in una decina di quartieri della città per un totale di circa 180 mila utenti coinvolti. "Partiremo ad aprile - ribadisce l'assessore Alongi - ed è fondamentale individuare un percorso ottimale per poter garantire un servizio efficiente sia per quanto riguarda la differenziata che per lo svuotamento dei cassonetti".

Al tavolo di Palazzo Palagonia, Lagalla avrebbe chiesto ai sindacati un "patto sociale per la città" in ambasce quasi cronicamente con l'emergenza rifiuti. Una sorta di invito alle sigle, che nelle ultime settimane hanno ritirato la propria disponibilità, a riavviare gli straordinari per garantire i doppi turni di raccolta. L'intesa sulle assunzioni dovrebbe rappresentare un primo passo di riavvicinamento fra le parti, anche se dai sindacati filtra sempre l'esigenza di maggiori rinforzi per un'azienda che da quando è nata, in seguito al fallimento di Amia, ha perso un migliaio di unità di personale, rimanendo con 1.460 dipendenti. In più c'è la richiesta di adeguarsi al Pef Tari, il piano economico finanziario sulla tassa per i rifiuti, con il quale l'Arera, autorità che regola i mercati per Energia, Reti e Ambiente, ha chiesto 33 milioni di euro in più. E qui le cose si complicano: si tratterebbe infatti di rivedere al rialzo le tariffe. E Lagalla lo avrebbe fatto ben presente ai sindacati nella riunione di ieri: come possiamo dire ai contribuenti che devono pagare di più se la città è sempre piena di spazzatura? Un bel rompicapo che le parti in causa sono chiamati a risolvere.