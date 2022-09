Disabilità e inclusione lavorativa, Leroy Merlin assume due persone con autismo

Sono persone speciali, formidabili perché capaci di sfruttare all'ennesima potenza le loro abilità a scapito delle disabilità intellettive di cui soffrono. Ecco perché anche Leroy Merlin Palermo, grazie a un progetto di inclusione lavorativa nazionale, assume due uomini over 40 con disturbi dello spettro autistico nella sua sede di Mondello e al Forum. Contratto a tempo determinato di 9 mesi, con possibilità di rinnovo per altri 3 mesi.

I due nuovi assunti saranno affiancati da un tutor di alcuni reparti. Il loro compito quello di sistemare e smistare i prodotti negli scaffali, separando quelli integri da quelli difettati. Il progetto, condotto in collaborazione con Abile Job e l’azienda B-Corp e Benefit (Ri)generiamo, si chiama "I Formidabili" ed è volto a valorizzare le persone con disabilità intellettive, come l'autismo o la sindrome di down, e ha già portato all'assunzione di oltre 200 persone in tutta Italia.

L'iniziativa è stata spinta anche dalle associazioni di categoria della disabilità, come Angsa per persone con autismo e Aipd per persone con sindrome di down. "Non è il singolo che deve adattarsi all'organizzazione ma è l'impresa che crea le condizioni migliori per accogliere la persona con disabilità, concentrandosi sulla conoscenza della stessa e sulle sue abilità, che possono emergere se opportunamente stimolate e nel contesto giusto, e non viceversa sui suoi limiti". afferma Daniela Mannino, sorella di uno dei due assunti.