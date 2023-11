Fp Cgil: "Prima di assumere i nuovi vigili si continui con l'integrazione oraria per i dipendenti in part time"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"L'amministrazione comunale e la maggioranza del consiglio comunale mortificano la professionalità dei vigili urbani part time", a dirlo è la Fp Cgil che chiede al Comune "prima di assumere i nuovi vigili si continui con l'integrazione oraria per i dipendenti in part time".

"La precedente Amministrazione aveva deciso di utilizzare i fondi del ministero dell'Interno finalizzati al potenziamento delle funzioni di sicurezza incrementando l'orario di lavoro dei vigili urbani a tempo parziale, battaglia portata avanti dalla Fp Cgil a tutela dei diritti dei lavoratori, ed infatti sino al 31 dicembre 2023, 130 vigili urbani possono essere utilizzati a tempo pieno. Invece, l'attuale Amministrazione ha deciso di utilizzare i fondi per assumere per un anno 30 unità e per avvalersi di servizi di volontariato. In questi mesi la Giunta ha approvato in tal senso alcuni provvedimenti e come organizzazione sindacale abbiamo invitato i consiglieri comunali ad approvare gli atti di bilancio per utilizzare i fondi del ministero dell'Interno per finanziare anche per l'anno 2024 il tempo pieno dei vigili urbani, dato che altrimenti torneranno a 30 ore settimanali".

"Il tema sostenuto dalla Fp Cgil è stato rappresentato in aula da alcuni consiglieri che hanno chiesto un chiarimento. La maggioranza ha stoppato la richiesta di chiarimenti e ha imposto l'immediata votazione dell'atto. Le assunzioni sicuramente non rispettano il diritto sacrosanto dei lavoratori della polizia municipale a tempo parziale, al prosieguo dell’integrazione a 35 ore senza soluzione di continuità, a tal riguardo il coordinamento Fp Cgil fornirà il servizio di copia e compilazione della diffida individuale per i lavoratori che vorranno opporsi a tale scelta" dicono i componenti Rsu del gruppo Fp Cgil.