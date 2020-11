Un’altra assunzione al Comune di Petralia Soprana. Si tratta dell’Istruttore direttivo amministrativo Maria Antonella Ienna che ha preso servizio ieri mattina. Dopo la presa di servizio dell’assistente sociale e di un autista di scuolabus avvenuta lo scorso mese di ottobre che ha seguito alla stabilizzazione di circa quaranta precari e l’assunzione del responsabile dell’Ufficio Tecnico, il sindaco Pietro Macaluso e la sua giunta ha coperto un altro posto della pianta organica rimasto vuoto a causa dei pensionamenti.

"L’assunzione - spiegam dal Comune - della dottoressa Maria Antonella Ienna, dell’assistente sociale e dell’autista di scuolabus, è potuta avvenire grazie all’utilizzo da parte del Comune di Petralia Soprana di graduatorie di concorsi già espletati da altri Enti locali. Le norme in materia di assunzione, infatti, prevedono che gli Enti possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni. La Giunta Comunale di Petralia Soprana per la copertura del posto direttivo amministrativo si è avvalsa della graduatoria del Comune di Isnello. La dottoressa Ienna, proveniente dall’avvocatura comunale di Milano, svolgerà il suo lavoro a tempo indeterminato e parziale con la qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo presso il I° settore “Affari Generali Organi Istituzionali Demografici ed Elettorali”".

“Con grande soddisfazione abbiamo firmato un altro contratto di lavoro a tempo indeterminato – afferma il sindaco Pietro Macaluso – che si aggiunge ai due del mese scorso, alla stabilizzazione di 39 precari e alla definizione del concorso pubblico per il responsabile dell’Ufficio Tecnico. Grazie all’impegno dell’amministrazione il Comune di Petralia Soprana è tornato ad assumere dopo trent’anni e questo ci inorgoglisce e ripaga il nostro impegno quotidiano al servizio dei cittadini. Avere una macchina comunale efficiente e senza vuoti è una marcia in più per la nostra comunità.”

Il sindaco assieme alla giunta ha dato il suo benvenuta a Maria Antonella Ienna ed ha ringraziato gli uffici, il suo consulente a titolo gratuito l’ex segretario comunale Giuseppe Lapunzina e l’attuale Daniela Amato che si sono prodigati per il raggiungimento anche di questo obiettivo che garantirà più efficienza al Comune di Petralia Soprana.