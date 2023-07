Arrivano rinforzi all'Amat: dalla settimana prossima prendono servizio 101 nuovi autisti

All'Amat arrivano altri 101 autisti: già dalla settimana prossima prenderanno servizio ed andranno così a rinforzare la flotta dell'ex municipalizzata, che ad oggi era composta 540. Domani in via Roccazzo si terrà una cerimonia di saluto proprio per accogliere i nuovi dipendenti.

Gli autisti hanno tutti vinto il concorso bandito dopo anni dall'Amat, anche se alcuni di loro sono stati riammessi dopo aver fatto ricorso contro la loro iniziale esclusione dalla graduatoria.

L'arrivo dei nuovi conducenti contribuirà ad aumentare il numero degli autobus in circolazione, consentendo - almeno si spera - di offrire un servizio sempre più puntuale e anche di aumentare eventualmente le corse lungo le tratte dove ce ne sono di meno.

Per anni l'Amat aveva dovuto combattere con l'assenza di mezzi, poi quando finalmente erano arrivati decine e decine di autobus nuovi, l'azienda guidata attualmente dal presidente Giuseppe Mistretta, aveva dovuto fare i conti paradossalmente con la carenza di autisti. Da qui la decisione - l'11 luglio del 2019 - di bandire dopo anni un concorso per fare nuove assunzioni. Concorso che ha avuto varie vicissitudini, compreso lo stop determinato dalla pandemia.