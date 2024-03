Lo scontro sui social con Sasà Taibi, assolto in appello l'attore Francesco Benigno

Non si trattò di diffamazione. La terza sezione penale della Corte d’Appello ha assolto l’attore - e ora regista - Francesco Benigno, diventato famoso per film come "Mary per sempre" e "Ragazzi fuori", che era finito sotto processo dopo una querela presentata dal dj e produttore di Radio Tivù Azzurra, Sasà Taibi. Nel 2022 era stato condannato a pagare una multa da 300 euro, risarcire la parte civile con 1.500 e pagare le spese processuali.

Il caso era scoppiato in piena campagna elettorale quando il dj Taibi, commentando sui social la candidatura dell’attore palermitano tra le fila dell’aspirante sindaco Fabrizio Ferrandelli, aveva detto: "Vota e fai votare Francesco Benigno, almeno sai già cosi ti risponderà se mai dovessi avere bisogno di lui o avrai da chiedergli qualche cosa". Il tutto a corredo del fermo immagine del film in cui Benigno urla una delle parolacce più utilizzate in Sicilia mentre si trova al mare. Al post Benigno aveva risposto dal suo profilo personale definendo Taibi una "pulce", un "fallito" e uno "sconosciuto dj".

Lo scontro social era finito in tribunale e aveva portato alla condanna ora riformata dalla corte presieduta dal giudice Antonio Napoli che ha assolto Benigno, difeso dall’avvocato Giuseppe Nobile, "perché il fatto non sussiste" e ha revocato i risarcimenti. Non si conoscono ancora le motivazioni della sentenza che saranno depositate entro 90 giorni.

Quanto successo a pochi giorni dalle elezioni aveva portato l'attore a virare sul candidato Ismaele La Vardera, che poi querelò Benigno per un acceso scontro davanti al comitato elettorale. "E' stato avviato il procedimento penale e in dibattimento - precisa la sua difesa - si sono stretti la mano e tutto si è concluso".