Sorpreso a fare il parcheggiatore abusivo al Foro Italico, assolto dopo tre anni

E’ stato beccato a fare il parcheggiatore abusivo ma il fatto che fosse stato sanzionato altre volte non basterebbe a configurare il requisito dell’abitualità. Il giudice per l’udienza preliminare Fabio Pilato ha assolto un uomo di 58 anni finito sotto processo dopo essere sottoposto a un controllo dalle forze dell’ordine nella zona del Foro Italico.

L’uomo, assistito dagli avvocati Daniele Piscitello e Marianna Raccuglia, era stato "pizzicato" a ottobre del 2019 mentre svolgeva l’attività non autorizzata di parcheggiatore sul lungomare. I suoi legali si sono opposti al decreto penale di condanna chiedendo il rito abbreviato, facendo inoltre leva sul fatto che il loro assistito fosse incensurato.

Sulla scorta di questi elementi gli avvocati hanno invocato l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto. "Non è ostativo - scrive il gup - alla concessione del beneficio il fatto che egli sia già stato sanzionato per la stessa violazione, ritenendosi che ciò non sia allo stato sufficiente a integrare il requisito dell’abitualità".

"Diverso argomentare varrà nell’ipotesi in cui l’imputato dovesse ancora una volta dedicarsi all’esercizio abusivo dell’attività", sottolinea però il giudice nella sentenza emessa nei giorni scorsi con motivazione contestuale.