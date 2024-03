L'ex moglie lo denuncia per maltrattamenti, ma il giudice non le crede: militare assolto dopo 7 anni

Lo ha denunciato per maltrattamenti e lesioni ma il suo vero obiettivo sarebbe stato quello di vendicarsi della fine della loro relazione, tanto da portarlo in tribunale e fargli perdere così, dopo 10 anni, anche il suo lavoro nell'Esercito. Il giudice del tribunale monocratico di Termini Imerese, Alessandro Quattrocchi, ha però deciso di assolvere un 37enne di Misilmeri, non credendo alla versione dell’ex moglie, secondo la quale lui l’avrebbe in più occasioni aggredita, offesa e minacciata di morte. Durante il dibattimento è infatti emersa, anche grazie a numerose testimonianze, un’altra verità che ha fatto cadere le accuse contro l’imputato, difeso dagli avvocati Antonio Di Lorenzo e Salvatore Aiello. Proprio oggi sono scaduti i termini per impugnarla e la sentenza è diventata dunque definitiva. Sentenza che segna l'inizio di una nuova vita per l'uomo che, in questi anni, ha cambiato diversi lavori e si è laureato in Giurisprudenza con un'università telematica.

La storia

I due ex coniugi, che vivevano insieme da dieci anni, hanno avuto tre figlie durante il periodo di convivenza e una quarta dopo il matrimonio. Nel 2017 la donna, due giorni dopo una lite in seguito alla quale l’uomo l’aveva cacciata di casa, lo aveva denunciato, allegando un referto medico con una prognosi di 7 giorni e sostenendo che lui avesse un "comportamento brusco e caratterizzato da episodi di violenza fisica", che si sarebbero verificati già durante la convivenza e intensificati dopo le nozze. Tanto da arrivare a minacciarla - raccontava lei - di volerla uccidere con 30 coltellate, anche nel giorno in cui era nata la quarta figlia.

La donna ha riferito di non aver mai detto a nessuno di ciò che sarebbe accaduto in casa per "proteggere la famiglia", ma anche di aver iniziato a sospettare che l'ex marito avesse iniziato una relazione extraconiugale omosessuale con un amico. Dettaglio che poi, nel corso del processo, avrebbe ritrattato negando di aver mai avuto l'intenzione di volergli far perdere il lavoro e dicendo di non ricordare i dettagli di una conversazione avuta con un suo superiore dell'Esercito. In un'occasione infatti la donna, trovando la mimetica pulita e stirata al suo ritorno a casa, aveva telefonato perché dubitava del fatto che lui fosse andato realmente in caserma. E in un'altra circostanza, sempre parlando di indumenti, i due avevano litigato per alcune camicie, secondo lei acquistate da poco, perché la donna riteneva che lui sperperasse i pochi soldi disponibili che servivano alla famiglia.

Il processo

Durante il dibattimento sono stati ascoltati numerosi testi, tra familiari e amici della coppia, ma nessuno di loro ha raccontato di aver assistito ad alcuna scena di violenza. La madre dell’imputato ha pure spiegato al giudice di come fosse la donna a cercare sempre più frequentemente dei pretesti per litigare e lo accusasse di avere una relazione extraconiugale. "A volte era costretto a chiudersi in camera per evitare ulteriori conflitti", ha detto in udienza riferendo di un episodio. "Personalmente - ha aggiunto - non ho mai visto un livido sul corpo dell’ex moglie che, anzi, una volta lo ha spinto giù per le scale durante una lite".

Nel corso del processo l'imputato ha fornito la sua versione dei fatti raccontando di aver lavorato per 10 anni e di non aver ottenuto la rafferma permanente nell'Esercito proprio a causa di queste accuse. Ha raccontato di aver sempre provveduto alla famiglia tanto da stipulare dei buoni fruttiferi - prodotti in udienza - che sarebbero serviti a garantire, anche solo in parte, il futuro delle figlie. Ha poi sottolineato di essere stato lui a chiedere l'intervento dei carabinieri per le liti che scoppiavano in casa. Tra gli atti prodotti anche una copia della relazione scritta dalle docenti di una delle figlie che raccontavano, in occasione di una recita natalizia, del comportamento della donna che davanti a tutti avrebbe urlato contro l’ex marito utilizzando un linguaggio tanto inappropriato da doverli allontanare entrambi per proseguire lo spettacolo.

La sentenza e la fine del calvario

Secondo il giudice di Termini Imerese le dichiarazioni della presunta vittima non sono risultate pienamente attendibili e anzi sono emerse molte contraddizioni grazie alle smentite fornite da alcuni testi che hanno "largamente ridimensionato - si legge nella sentenza - lo scenario tratteggiato dalla donna nel corso della deposizione". "Il rapporto con la prole - aggiunge il giudice in un altro passaggio del provvedimento - risulta gravemente strumentalizzato per aggravare la posizione dell’imputato". Secondo il giudice basterebbe leggere le relazioni dei servizi sociali per comprendere come nulla si possa recriminare verso lui che "amorevolmente accudisce le figlie e si interessa del loro percorso". Sulla scorta di tutti questi elementi il giudice ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste.