"Nessun abuso d'ufficio": assolto in appello il capo di Gabinetto del sindaco Sergio Pollicita

Ribaltata dai giudici la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato invece condannato a un anno con la sospensione della pena. Al centro del processo la firma di una determina dirigenziale del 2014 legata alla concessione di un'area alla Kalsa. Il burocrate era stato anche sospeso per 12 mesi dal servizio

"Non fu abuso d'ufficio", così ha deciso la prima sezione della Corte d'Appello che ha assolto Sergio Pollicita, capo di Gabinetto del sindaco, Leoluca Orlando. Il collegio presieduto da Adriana Piras ha così ribaltato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato - difeso dall'avvocato Giovanni Rizzuti - era stato condannato a un anno (pena sospesa) il 23 maggio del 2018. Il sostituto procuratore Carlo Marzella aveva chiesto la conferma della condanna.

Al centro del processo una vicenda che risale al 2014, quando secondo l'accusa, da capo area del settore Valorizzazione risorse patrimoniali, Pollicita (nella foto) avrebbe firmato una determina dirigenziale con la quale avrebbe concesso a un privato un'area di 68 metri quadrati in piazza Kalsa - dove poi era stato realizzato il b&b "Cleopatra" - senza la necessaria autorizzazione della Sovrintendenza ai Beni culturali e senza neppure il parere obbligatorio del Centro storico.

Le tesi della Procura passarano in primo grado e Pollicita - che ha sempre respinto ogni addebito - venne condannato. Poco più di una settimana dopo la sentenza, in virtù della legge Severino, il capo di Gabinetto del sindaco venne sospeso per un anno, ricevendo uno stipendio dimezzato. Successivamente era tornato al suo posto.

Ora Pollicita è stato scagionato e, se questa sentenza di assoluzione dovesse diventare definitiva, ci sarà da valutare anche un eventuale rimborso delle somme che erano state detratte dal suo stipendio.