L'associazione Assofante Palermo aiuta le famiglie di Ustica che vivono in condizioni disagiate

Ancora una volta Assofante, l’associazione vazionale del Fante sezione di Palermo, con il 1º Lgt. Vincenzo Maria Maniaci aus., coordinatore per la Sicilia e Presidente della sezione di Palermo, rispondendo all’appello del Parroco di Ustica, nell’ambito delle previste attività sociali e in collaborazione con Assoarma, Istituto del Nastro Azzurro, Amni Associazione Mogli Medici Italiani sezione di Palermo,sSocietà Upim e grazie alla sensibilità mostrata da vari benefattori ha predisposto una fornitura di generi alimentari e di indumenti nuovi destinati a residenti usticesi che vivono in condizioni disagiate.

Nel fine settimana, i Gruppi di Protezione Civile di Assofante ed Era tramite un mezzo pickup si sono imbarcati dal porto di Palermo ed hanno trasportato il materiale nell’isola di Ustica. Alla missione hanno preso parte il presidente di Anf Protezione Civile, Antonio Galante, il presidente di Era Palermo European Radioameteurs Association, Giovanni Arcuri unitamente alle volontarie Maria Grazia Galante e Rosaria Marceca.

Alla consegna di quanto raccolto al Parroco di Ustica, Padre Nicolò Michele Bordonaro, hanno presenziato il sindaco di Ustica Salvatore Militello, la compagnia della stazione dei carabinieri comandata dal maresciallo Ord. Vincenzo Minnella, i rappresentanti della locale Guardia Costiera presieduta dal 1º Luogotenente Np Salvatore Taormina e dal 1º Maresciallo Np Aldo Spagnolo, la referente della Caritas Parrocchiale Antonella Giardina unitamente a Daniela Bilello e Giuseppe La Barbera e la Patronessa Roberta Messina.

“AssoFante Palermo - ha dichiarato il presidente Maniaci - ha sempre condiviso e promosso molteplici missioni di stampo sociale ed assistenziale in Sicilia, unitamente alle altre sezioni in tutto il territorio nazionale. Sono fiero di avere aderito con entusiasmo ad un’iniziativa benefica, uno dei fini principali del sodalizio”.

L’associazione nazionale del Fante è apolitica e apartitica, senza fini di lucro. Essa ha carattere esclusivamente patriottico, morale e culturale. Le sue finalità principali sono: l’amore e la fedeltà alla Patria, la glorificazione dei fanti caduti nell’adempimento del dovere, perpetuandone la memoria, l’esaltazione delle glorie dell’Arma, il rafforzamento dei vincoli di fratellanza e di solidarietà fra tutti i Fanti, in congedo e in servizio, l’assistenza ai soci, la collaborazione con le altre associazioni d’Arma, la promozione e la partecipazione ad attività di volontariato per il conseguimento di obiettivi assistenziali, sociali, culturali, sportivi, umanitari e, infine, anche ludici.