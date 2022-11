Il premio "San Martino Unità e umanità" all'associazione bersaglieri Giovanni Manzella di Casteldaccia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'associazione nazionale bersaglieri Giovanni Manzella di Casteldaccia ha ricevuto ieri il "Premio San Martino unità e umanità". A consegnarlo è stata l'associazione Carristi d'Italia Regione Sicilia.

"L'Anb di Casteldaccia - dice il presidente Giuseppe Montesanto - è stata premiata durante una bella manifestazione tenutasi a Palazzo delle Aquile. L'importante premio giunge come riconoscimento per le tante iniziative ed i tanti eventi di carattere sociale e culturale svolti in questi lunghi anni di attività. Insieme al segretario della sezione, Giovanni Abbate, abbiamo deciso di far ritirare il premio ad uno dei decani dei bersaglieri d'Italia, nonché nostro iscritto, Giuseppe D'Anna. Una grande emozione che gratifica ed inorgoglisce e spinge ancora ad andare avanti con lo.spirito bersaglieresco che sempre ci contraddistingue".