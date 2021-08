Le associazioni ambientaliste provano a fermare la caccia: ricorso al Tar contro la Regione

Dopo due diffide, la presentazione di un documento tecnico-scientifico e numerosi appelli, l'avvio della stagione della caccia in Sicilia si discuterà al Tar. Le associazioni nazionali e regionali WWF Italia, Legambiente Sicilia, Lipu BirdLife Italia, LNDC Animal Protection ed Enpa - difese dagli avvocati Antonella Bonanno e Nicola Giudice - hanno presentato un articolato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. "Per contrastare l'arroganza della Regione -scrivono in una nota - che, in spregio al buonsenso, incurante delle indicazioni ministeriali e scientifiche ed in violazione delle normative regionali, nazionale e comunitaria, ha deciso di dare il via libera alle 25mila doppiette siciliane".

La caccia in Sicilia ripartirà mercoledì 1 settembre e questo nonostante i moniti lanciati dagli ambientalisti per "l'intensa stagione siccitosa e la drammatica e catastrofica ondata di incendi, tuttora in corso, che stanno devastando il territorio". "Il calendario venatorio emanato dall'assessore all'Agricoltura, Toni Scilla - proseguono - ha addirittura anticipato di ben un mese la data di apertura ed ha previsto la caccia anche alla tortora selvatica, specie a rischio a livello europeo ed in precario stato di conservazione, che il ministero della Transizione ecologica e l'Ispra (Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale) avevano più volte chiesto alla Regione di escludere dall'elenco delle specie cacciabili".

"Già nelle precedenti stagioni venatorie - concludono le associazioni ambientaliste - il Tar ed il Consiglio di Giustizia amministrava hanno pesantemente censurato i calendari venatori siciliani, ritenendoli illegittimi e sospendendo la caccia in via cautelare. Anche quest'anno, pertanto, le Associazioni ambientaliste ed animaliste si rivolgono con fiducia alla magistratura, per impedire forzature e violazioni di legge e per difendere, ancora una volta, gli animali selvatici che – ricordano – costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato e non bersagli mobili per il divertimento dei fucili".