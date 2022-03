Palazzo Galletti, Giambrone e Marino incontrano delegazione del movimento “Rifiuta i rifiuti”

Il vicesindaco Fabio Giambrone e l'assessore Sergio Marino hanno incontrato, ieri pomeriggio a Palazzo Galletti, una delegazione del Movimento “Rifiuta i Rifiuti Palermo”, che recentemente ha sollecitato l’Amministrazione comunale ad assumere iniziative finalizzate a restituire decoro alla città, relativamente al problema dei rifiuti.

"Il confronto - si legge in una nota - è stato caratterizzato da un clima costruttivo, nel corso del quale sono state avanzate diverse proposte mentre l'Amministrazione ha avuto modo di far conoscere tutte le iniziative in corso e quelle programmate nel settore dei controlli e degli investimenti in materia di rifiuti. A breve sarà programmata una nuova riunione, con la partecipazione della polizia municipale e dell'amministratore unico di Rap per entrare nel merito delle iniziative che vedranno ampia sinergia del Movimento con i diversi rami dell’amministrazione, anche attraverso la stipula di un protocollo mirato a definire obiettivi e tempi di realizzazione di iniziative mirate altresì alla sensibilizzazione dei cittadini".

Giambrone e Marino hanno espresso "soddisfazione per il confronto costruttivo con i rappresentanti del movimento Rifiuta i Rifiuti Palermo, cui va riconosciuto l'approccio positivo, foriero di buoni risultati fondati sulla collaborazione e partecipazione dei cittadini che amano la propria città e che ambiscono al decoro urbano, mettendosi in campo a fianco della amministrazione comunale".