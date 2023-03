Pioppo, associazione dona defibrillatore all'istituto Margherita Di Navarra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nell'ottica del progetto di cardioprotezione scolastica "Io vorrei un sorriso per ogni battito", l'associazione "Piccoli battiti" ha donato un defibrillatore e formato personale Blsd all'istituto comprensivo Margherita di Navarra di Pioppo, frazione di Monreale. Continua l'opera di cardioprevenzione e cardioprotezione degli istituti scolastici, con l'importanza di formare i docenti non solo alle semplici manovre Blsd necessarie per salvare una vita ad una persona, ma creare in essi la consapevolezza di saper fare la differenza nelle situazioni di emergenza. La dirigente scolastica, Patrizia Roccamatisi, nel ricevere il defibrillatore ha sottolineato l'importanza dell’iniziativa in quanto l’apparecchio in caso di necessità consente di salvare vite e ha espresso profonda gratitudine all’associazione "Piccoli battiti". Docenti, personale Ata e ragazzi trascorrono molte ore della giornata a scuola e grazie a questo importante presidio medico, potranno sentirsi più tutelati e più sicuri nelle situazioni di emergenza.