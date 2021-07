Università, il prof Walter Mazzucco eletto vicepresidente dell’Associazione italiana registri tumori

Il professore Walter Mazzucco, docente associato di Igiene al dipartimento di Promozione della salute, materno-infantile, di Medicina interna e specialistica di eccellenza “G. D’Alessandro” dell’Università di Palermo e dirigente medico dell’unità Epidemiologia clinica con registro tumori del Policlinico, è stato eletto vicepresidente dell’Associazione italiana registri tumori (Airtum) società scientifica di riferimento per i registri tumori di popolazione.

Il network Airtum rappresenta un insieme di competenze, riconosciute a livello nazionale ed internazionale, a presidio della sorveglianza epidemiologica sull’andamento della malattia oncologica in Italia

“Il nuovo corso di Airtum è pronto ad affrontare la sfida della istituzione del registro tumori nazionale e della rete nazionale dei registri tumori. Per questo intendiamo avviare, sin da subito, una diretta interlocuzione con il ministero della Salute, le Regioni e tutte le altre Istituzioni competenti – afferma Walter Mazzucco - L’Airtum intende rappresentare nelle sedi istituzionali il punto di vista espresso dall’insieme delle competenze e delle esperienze maturate dai registri tumori italiani, nel corso di una venticinquennale esistenza, sulla evoluzione del sistema di sorveglianza della patologia oncologica, a cominciare dall’utilizzo del finanziamento dedicato previsto nell’ambito dell’attuazione del piano nazionale di resistenza e resilienza, recentemente annunciato dal Ministro della Salute nel corso di un question time tenutosi al Senato della Repubblica. Il rigore metodologico nella registrazione e nella analisi dei dati rappresenta un patrimonio irrinunciabile, che va preservato dal rischio di una burocratizzazione della registrazione. Inoltre, devono essere garantiti i presupposti per restituire alla popolazione e ai decisori politici elaborazioni ed interpretazioni del dato epidemiologico indipendenti e trasparenti. L’associazione intende intensificare le collaborazioni con le altre società scientifiche di riferimento per la sanità pubblica, l’epidemiologia e l’oncologia, e coi servizi di screening e le reti oncologiche per supportarne l’attività con dati puntuali, al fine di strutturare e consolidare collaborazioni scientifiche”.