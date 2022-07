Associazione italiana di aritmologia e cardiostimolazione, Giuseppe Coppola nominato consigliere

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Conferita al dottore Giuseppe Coppola, Cardiologo-Aritmologo dell’Uos Utic afferente all’Uoc di Cardiologia dell’Aoup Paolo Giaccone la carica di consigliere in seno al nuovo Consiglio Direttivo Nazionale della Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione (Aiac) per il biennio 2022-2024. L’Aiac è la società scientifica che raggruppa la maggior parte dei cardiologi italiani che si interessano di aritmologia clinica ed interventistica, con l'obiettivo di promuovere e sviluppare la ricerca clinica, la formazione continua, l’educazione sanitaria per i cittadini e le buone pratiche assistenziali.

"Le aritmie - spiega Coppola - oggi sono diventate tra le patologie più rilevanti della salute pubblica e richiedono trattamenti in costante evoluzione. La cardiostimolazione italiana ha sempre rappresentato un’eccellenza internazionale mentre, per quanto riguarda l’elettrofisiologia, la percentuale di ablazioni cardiache (procedure spesso risolutive per il paziente) eseguite risente ancora di differenze quantitative sul territorio nazionale. Inoltre la presenza di un’elettrofisiologia operativa ed avanzata è determinante ai fini delle classificazioni delle aziende ospedaliere come centri di riferimento o comunque di livello avanzato. Bisognerà lavorare con le autorità competenti al fine di garantire standard qualitativi e quantitativi più uniformi sul territorio nazionale e, contemporaneamente, auspicare procedure di forniture più snelle e rimborsi più adeguati in considerazione dei costi di procedure e materiali".