Assistenza studenti disabili, l'appello della Cgil Sicilia alla Regione: "Garantire il servizio fino alla fine dell'anno"

"Stanziare le risorse economiche necessarie a garantire agli studenti disabili gravi non autosufficienti che frequentano gli istituti superiori di secondo grado i servizi di assistenza igienico-personale e di assistenza all’autonomia e alla comunicazione (Asacom) fino alla fine dell’anno scolastico". A lanciare l'appello al governo regionale è la Cgil Sicilia che chiede anche di convocare con urgenza un tavolo tecnico per discutere dell'argomento alla presenza di tutti gli attori istituzionali interessati.

“I 4 milioni di euro, stanziati dal governo regionale- scrivono in una nota il segretario regionale Francesco Lucchesi e il responsabile per le politiche per la disabilità Francesco Gangemi- non sono sufficienti. I servizi rischiano di essere interrotti se non si provvede subito a reperire altre risorse”.

Lucchesi e Gangemi sottolineano che “l’assistenza Igienico personale riconosciuta agli studenti con disabilità è un diritto e in quanto tale va garantito, insieme a tutti gli altri supporti e sostegni, dal primo all’ultimo giorno di scuola e con continuità. "Solo così - concludono i sindacalisti - la scuola potrà ricominciare a gennaio 2022 in condizioni di pari opportunità, garantendo a tutti il diritto allo studio sancito dalla nostra Costituzione”.