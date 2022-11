Assistenti sociali, pubblicati gli elenchi del Comune per il conferimento di incarichi

Il Comune ha approvato e pubblicato sul proprio sito le liste con i nomi di coloro che hanno partecipato alla manifestazione di interesse per la formazione di elenchi di professionisti esterni per il conferimento di incarichi professionali per assistente sociale e tecnico della riabilitazione psichiatrica.

Gli elenchi avranno validità triennale. L'approvazione è arrivata con una determina dirigenziale dello scorso 28 otttobre. Qui il link della lista per assistente sociale e qui la lista per tecnico della riabilitazione psichiatrica.