Assessore di Vibo Valentia in visita al Comune di Bagheria

E' stata in visita stamani, nei locali di Villa Butera nella sede di rappresentanza del Comune di Bagheria, l’assessore alla Cultura del Comune di Vibo Valentia, Daniela Rotino. Accolta dal sindaco Filippo Maria Tripoli e dall'assessore alla Pubblica istruzione e Spettacolo Maurizio Lo Galbo, l'assessore calabrese ha visitato il palazzo e discusso con l'amministrazione della Città delle Ville alcune probabili possibilità di collaborazione.

Vibo Valentia è stata nominata quest'anno Capitale italiana del Libro, ed ha in comune con Bagheria, che ha conquistato il titolo di "Città che legge" dal ministero della Cultura l'azione propulsiva verso la promozione del libro e della lettura ma non solo. L'assessore Daniela Rotino, già in passato aveva avuto degli scambi e confronti con l'assessore Lo Galbo per condividere buone prassi e migliorare le rispettive iniziative nei campi delle rispettive deleghe assessoriali.

L'amministrazione sarà lieta di poter intrecciare dei rapporti con il comune calabro sui temi della cultura, dello spettacolo del turismo, dello sport.