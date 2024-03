Le strade di Bellolampo al buio: "Verso uno studio di fattibilità per progettare l'impianto d'illuminazione"

Da sempre i residenti di Bellolampo convivono con enorme disagio: la totale assenza di illuminazione pubblica nelle strade provinciali 1 e 57. Una "condizione di pericolo quotidiana", più volte segnalata dal comitato di Bellolampo.

I consiglieri dela commissione Partecipate hanno raccolto questo disperato appello dei residenti e "insieme con Amg, il settore competente del Comune di Palermo e la Città metropolitana, hanno programmato un percorso per realizzare uno studio di fattibilità e reperire fondi extracomunali per mettere in sicurezza e migliaia di persone che abitano a Bellolampo". A dirlo è Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega in Consiglio e presidente della commissione, che aggiunge: "Rispetto a questo annoso problema, abbiamo intrapreso un percorso che, quanto possa essere lungo e travagliato, renderà le strade provinciali che da Palermo salgono verso Bellolampo sicure e molto più facilmente percorribili".