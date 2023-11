"Al bar o all'appuntamento galante al posto di lavorare": 17 dipendenti della Rap rischiano il processo

Al posto di lavorare sarebbero banalmente andati al bar o al supermercato per fare la spesa, a lavare la macchina o al centro scommesse, ma in molti casi - come avevano ricostruito i carabinieri - sarebbero rimasti a riposarsi nelle loro auto davanti al deposito di via Ingham. Ci sarebbe stato persino chi avrebbe fissato un appuntamento galante durante il suo turno o sarebbe andato a dare una mano al fratello lavorando in un ristorante. Dei 101 presunti furbetti del cartellino alla Rap, adesso la Procura ha chiuso l'inchiesta per 17 di loro, che erano stati sottoposti anche all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Nello specifico, il procuratore aggiunto Paolo Guido ed il sostituto Maria Rosaria Perricone, che coordinano le indagini, hanno firmato l'avviso di conclusione e si apprestano a chiedere il rinvio a giudizio per Domenico Biondo, Rosario Camilleri, Andrea Cardinale, Luigi Contorno, Carmelo Dattila, Salvatore De Luca, Francesco Paolo Morana, Rosario Fazzino, Calogero Gambino, Marco Gulotta, Giuseppe Martorana, Onofrio Messina, Antonina Oliveri, Fiorenza Raparino, Fabio Vultaggio, Michele Gaeta e Silvestro Calivà.

Complessivamente, come ricostruito dagli inquirenti, durante l'estate del 2021, sarebbero state "rubate" 350 giornate lavorative di 8 ore. Per l'esattezza, la somma delle assenze degli indagati - in alcuni casi una ventina di minuti in altri anche 250 ore - ammonta a 2.799 ore, con un danno per le casse dell'azienda e dunque del Comune di 36,610,63 euro.