Risultavano tutti in servizio alla Rap eppure i carabinieri li hanno intercettati mentre sarebbero andati al supermercato a fare la spesa, al bar, a lavare la loro macchina, al centro scommesse oppure semplicemente sarebbero tornati a casa o sarebbero rimasti a riposarsi, anche per ore davanti al deposito di via Ingham. Tra i furbetti del cartellino c'è persino chi è stato ripreso durante un appuntamento galante o mentre, al posto di lavorare, avrebbe rovistato nei cassoni pieni di rifiuti per recuperare qualcosa di utile e di commestibile (come frutta, verdura e acqua) o addirittura mentre apparecchiava i tavoli nel ristorante gestito dal fratello.

"Rubate" 350 giornate lavorative

Qualcuno si è assentato senza motivo per poco più di un quarto d'ora in tre mesi di indagini - tra maggio e luglio 2021 - e chi invece è mancato complessivamente per quasi 225 ore, come Salvatore De Luca, che è uno dei 101 indagati sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Volendo quantificare il danno provocato sia all'ex municipalizzata che ai contribuenti, è come se fossero state "rubate" 350 giornate lavorative di 8 ore (in tutto sono 2.799 le ore in cui i dipendenti si sarebbero assentati senza permesso) e sottratti alle casse del Comune 36.610,63 euro.

C'è chi tornava dalle ferie per strisciare il badge dei colleghi

Come emerge dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Elisabetta Stampacchia (di cui i due terzi, circa 200 pagine, sono composti solo dai capi d'imputazione formulati dal procuratore aggiunto Paolo Guido) molti dipendenti si sarebbero scambiati di badge oppure avrebbero riportato manualmente presenze fasulle. Nessuno - anche in relazione a lavoratori impiegati negli uffici dell'ex municipalizzata - si sarebbe accorto delle continue assenze o dei magheggi con le timbrature. Neppure quando in diversi casi dipendenti che erano in ferie o in permesso sarebbero tornati in azienda solo ed esclusivamente per strisciare il badge di colleghi in realtà assenti. Il presidente di Rap, Giuseppe Todaro, ha spiegato a PalermoToday che "mancano i dirigenti e che per questo è difficile assicurare i controlli" e che si sta cercando di risolvere il problema.

Dai furti di gasolio all'assenteismo

L'inchiesta è partita dalla denuncia di una dirigente della Rap, che ha però segnalato presunti furti di gasolio ed è per questo che sono stati sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due lavoratori, Michele Gaeta e Silvestro Calivà che si sarebbero impossessati di almeno 30 litri di gasolio, prelevandolo dai mezzi dell'azienda. Il gip ha ritenuto che si trattasse però di appropriazione indebita e non, come contestato dall'accusa, del reato più grave di peculato. Sta di fatto che i carabinieri, partiti per scoprire un giro di furti di carburante, grazie alle telecamere e ai pedinamenti hanno invece riscontrato un vasto giro di assenteismo.

Il record delle assenze e la "passione" per i supermercati

De Luca è il dipendente che detiene il record, con i suoi 13.495 minuti di assenza e 2.575,27 euro di stipendio percepito indebitamente. Tra coloro che sono stati sottoposti a misura cautelare segue una donna, Antonina Oliveri, addetta allo spazzamento che per 11.894 minuti avrebbe fatto solo sulla carta, intascando 2.266,09 euro senza lavorare. Rosario Fazzino, addetto alla pulizia di sedi aziendali, sarebbe risultato in servizio per 10.228 minuti (2.034,79 euro ingiustamente intascati) senza esserci, così come il disinfestatore Giuseppe Martorana, assente ingiustificato per 7.382 minuti (ha percepito indebitamente 2.230,83 euro). Ci sono poi Domenico Biondo, addetto alla pulizia dei mercatini (assente per 5.150 minuti, intascando ingiustamente 994,77 euro) e il netturbino Michele D'Amico (4.420 minuti per 872,83 euro). Proprio D'Amico, come ricostruiscono gli inquirenti, avrebbe avuto il vizio di andare a fare la spesa durante l'orario di lavoro: il 24 e il 25 giugno del 2021, così come il 2, il 3, il 6, il 7, l'8, il 14, il 16 ed il 17 luglio successivi sarebbe stato infatti ripreso in diversi supermercati.

Al lavoro in un ristorante durante il turno alla Rap

Marco Gulotta, operaio in servizio all'autoparco di via Ingham, sarebbe stato assente per 3.352 minuti (623,67 euro la paga ottenuta indebitamente) e, mentre risultava al lavoro, se ne sarebbe andato anche lui a fare la spesa e in farmacia. Calogero Gambino, tecnico addetto alla pulizia nelle sedi aziendali (3.326 minuti di assenza per 717,83 euro), avrebbe potuto contare sull'aiuto di altri colleghi per farsi strisciare il badge ed uno di loro sarebbe persino tornato dalle ferie per ottemperare. Andrea Cardinale, operaio addetto allo stesso settore, sarebbe risultato in servizio per 3.080 minuti (intascando 651,70 euro) pur non essendoci e Francesco Paolo Morana, impiegato all'autoparco via Ingham (assente per 2.587 minuti percependo 492,11 euro), il 7 luglio del 2021 sarebbe stato intercettato dai carabinieri mentre con i mezzi pubblici avrebbe raggiunto un ristorante in centro, di proprietà del fratello, e si sarebbe messo - lì sì - all'opera, apparecchiando i tavoli per i clienti.

Al bar o al centro scommesse

Onofrio Messina sarebbe risultato in servizio 2.247 minuti (intascando 434,62 euro) pur non essendoci e in un caso sarebbe stato sorpreso persino in un centro scommesse, Fabio Vultaggio, impiegato nella guardiania di via Ingham, sarebbe mancato per 2.178 minuti (507,48 euro), Rosario Camilleri, operatore addetto alla raccolta dei rifiuti, avrebbe "rubato" 490 euro (risultando in servizio 1.928 minuti senza esserci), Carmelo Dattila, addetto alla pulizia delle sedi aziendali, sarebbe stato assente per 1.832 minuti (350,23 euro) e i carabinieri lo avrebbero rintracciato il 5 luglio 2021 in un bar di via Aloi, il 10 e il 14 successivi se ne sarebbe invece andato semplicemente a casa durante l'orario di lavoro. Fiorenza Raparino, in servizio alla guardiania di via Ingham, sarebbe mancata per 1.816 minuti (378,32 euro) e Luigi Contorno, addetto alla raccolta dei rifiuti 585 minuti (124,21 euro).

L'appuntamento galante al posto di spazzare le strade

Uno degli indagati che non è stato sottoposto alla misura cautelare è stato seguito dai militari e durante il suo turno di lavoro, al posto di spazzare le strade, avrebbe preso la sua macchina e sarebbe andato a Ciaculli. Qui avrebbe incontrato una donna, l'avrebbe fatta salire in auto e poi se ne sarebbe andato tranquillamente in un bar per bere qualcosa con lei. La maggior parte degli assenteisti, però, è stata individuata mentre stava banalmente seduta senza fare nulla, peraltro non lontano dal deposito di Brancaccio della Rap.

Il caso degli addetti alla pulizia notturna dei mercati storici

Tra coloro che sarebbero mancati per più tempo, tra 73 e 136 ore, ci sono 8 addetti alla pulizia notturna dei mercati storici, che avrebbero intascato tra i 1.058,46 e i 2.227,39 euro a testa indebitamente. In questo caso, però, il giudice ha ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza perché una circolare del 13 agosto 2020 con cui l'azienda imponeva a tutti i lavoratori di timbrare era stata sospesa - in seguito alla protesta dei sindacati - appena 6 giorni dopo. Uno dei motivi era legato proprio all'impossibilità per gli addetti alle pulizie notturne nei mercati storici di tornare in azienda a fine servizio soltanto per timbrare. Durante l'inchiesta, quindi, questi dipendenti non avevano l'obbligo di timbrare.