"Al bar o al centro scommesse al posto di lavorare": sì ai lavori socialmente utili per 8 operai Rap

Al posto di lavorare sarebbero andati al bar o al supermercato per fare la spesa, a lavare la macchina o al centro scommesse, ma in molti casi - come avevano ricostruito dai carabinieri - sarebbero semplicemente rimasti a riposarsi nelle loro auto davanti al deposito di via Ingham. Questo era emerso da un'inchiesta di ottobre del 2023 su una sfilza di casi di assenteismo alla Rap in cui erano coinvolti in origine 101 dipendenti. Per 43 era già arrivata l'archiviazione, mentre per 17 era stato chiesto il giudizio (l'ultimo filone è invece tuttora aperto) e per 8 di loro adesso il giudice della quinta sezione del tribunale monocratico ha accettato la proposta di messa alla prova: non andranno in carcere, dunque, ma svolgeranno lavori socialmente utili.

Gli 8 dovranno anche risarcire il danno concreto causato con le loro assenze, ma anche quello di immagine provocato all'ex municipalizzata (con cifre che oscillano tra mille e 8 mila euro), che si è costituita parte civile nel processo con l'assistenza dell'avvocato Salvatore Caradonna. Gli imputati sono: Domenico Biondo, Rosario Camilleri, Luigi Contorno, Calogero Gambino, Marco Gulotta, Giuseppe Martorana, Onofrio Messina e Antonino Oliveri.

Altri due imputati, Fiorenza Raparino e Fabio Vultaggio, hanno chiesto di patteggiare (sempre con la clausola di risarcire il danno), mentre altri 4 - Carmelo Dattila, Salvatore De Luca, Rosario Fazzino e Francesco Paolo Morana - che avevano chiesto anche loro la messa alla prova si sono visti respingere l'istanza dal giudice. Per loro l'udienza è stata rinviata a maggio, quando saranno esaminati gli accordi raggiunti tra gli imputati e il pm sui patteggiamenti e la scelta dei riti per chi non potrà svolgere i lavori socialmente utili. Infine Andrea Cardinale, Michele Gaeta e Silvestro Calivà (questi ultimi due sono accusati del furto di 30 litri di gasolio) hanno optato per il dibattimento e sono quindi a giudizio.

L'inchiesta era stata coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Demontis e dal sostituto Maria Rosaria Perricone e durante l'estate del 2021 sarebbero state complessivamente "rubate" 350 giornate lavorative di 8 ore. In base ai conteggi degli inquirenti le assenze degli imputati oscillavano tra 20 minuti e 250 ore, per un totale di 2.799 ore e con un danno per le casse della Rap di 36.610,23 euro.