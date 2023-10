Bufera alla Rap, scambi di cartellini e furti di carburante: indagati oltre 100 dipendenti

Si scambiavano il badge in maniera tale che, in caso di assenze non giustificate, ci fosse sempre qualche collega pronto a timbrare per altri. Sono oltre cento i dipendenti della Rap travolti da un'inchiesta sui "furbetti del cartellino" che ha portato all'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di 18 persone. Sono accusate a vario titolo dei reati di truffa aggravata, false attestazioni o certificazioni e appropriazione indebita.

L'elenco degli indagati

I diciotto per i quali è stato disposto l'obbligo di presentazione in caserma sono Domenico Biondo, Rosario Camilleri, Andrea Cardinale, Luigi Contorno, Michele D’Amico, Carmelo D’Attila, Salvatore De Luca, Francesco Paolo Morana, Rosario Fazzino, Calogero Gambino, Marco Gulotta, Giuseppe Martorana, Onofrio Messina, Antonina Oliveri, Fiorenza Raparino, Fabio Vultaggio, Michele Gaeta e Silvestro Calivà. Agli ultimi due viene contestato di essersi "appropriati indebitamente" di benzina dell’azienda.

Le indagini condotte dai militari del Nucleo operativo della compagnia di Piazza Verdi sotto il coordinamento della Procura sono state avviate a maggio 2021 e sono durate qualche mese tra appostamenti, pedinamenti, interrogatori e acquisizioni documentali. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori alla Rap ci sarebbe stato un "collaudato sistema nell’ambito della società integralmente partecipata pubblica, con molteplici condotte di assenteismo", spiegano dal Comando provinciale.

Nel corso dell'attività i carabinieri hanno inoltre scoperto due dipendenti, in servizio nell'area logistica-officina della Rap, che, approfittando della disponibilità di veicoli in riparazione, avrebbero rubato il carburante - solo in parte recuperato - dai mezzi aziendali. Complessivamente sarebbero stati accertati 1.385 episodi di assenteismo, per un totale di 2.800 ore, che avrebbero procurato un danno economico di circa 40 mila euro.