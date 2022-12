"Furbetti del cartellino e ladri di carburante": chiesto il processo per tre dipendenti della Rap

Richiesta di rinvio a giudizio per tre dipendenti della Rap che avrebbero attestato falsamente la loro presenza in servizio tra settembre del 2020 e marzo dell'anno scorso. Uno di loro, inoltre, avrebbe - con l'aiuto di altre due persone, non dipendenti dell'ex municipalizzata - anche sottratto parte del carburante dal mezzo che utilizzava per raccogliere i rifiuti. Per i 5 il procuratore aggiunto Sergio Demomtis ha chiuso l'indagine e chiesto il rinvio a giudizio. L'udienza preliminare è stata fissata per gennaio.

I 5 imputati sono stati individuati in seguito alle indagini del nucleo investigativo dei carabinieri. Uno degli operatori, potendo contare sulla complicità di due colleghi, sarebbe risultato in servizio pur non presentandosi al lavoro: sarebbero stati gli altri due a timbrare il suo tesserino, secondo l'accusa.

Adesso i tre dipendenti Rap e le due persone che avrebbero aiutato uno di loro a rubare ripetutamente il carburante dal veicolo utilizzato in servizio, devono rispondere di peculato, truffa in concorso e assenteismo.