Furbetti del cartellino ai Servizi cimiteriali del Comune, 51 lavoratori finiscono a processo

C'è chi sarebbe andato a comprare pesce e verdura, chi avrebbe fatto la spesa a Ballarò oppure acquisti in un negozio di corso Tukory e chi avrebbe sbrigato pratiche in banca. Qualcuno avrebbe fatto pause in un bar nella zona del Villaggio Santa Rosalia e qualcun altro sarebbe semplicemente rimasto a casa. Tutti però in quei frangenti avrebbero dovuto essere invece al lavoro, a disposizione dei Servizi cimiteriali. In 51, tra impiegati comunali degli uffici di Palazzo Barone, in via Lincoln, dipendenti di Reset e Coime, addetti al servizio esterno di assistenza ai funerali, ora sono tutti finiti a processo.

I presunti furbetti del cartellino erano stati individuati con un'inchiesta dei carabinieri e della polizia municipale, a dicembre del 2020. Soltanto a 18 di loro, come richiesto dal procuratore aggiunto Sergio Demontis e dai sostituti Francesca Mazzocco ed Andrea Fusco, era stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine è poi sfociata in quattro distinte udienze preliminari (la Procura aveva deciso di dividere per accelerare i tempi e semplificare il lavoro), che si sono chiuse nei mesi scorsi con i rinvii a giudizio. Due dei processi sono già iniziati davanti al tribunale monocratico, mentre altri due inizieranno tra il 5 e il 21 dicembre prossimi.

Il processo è già iniziato, davanti alla terza sezione, per Giacomo Giaconia, Maurizio La Venuta, Antonino Lupo, Claudio Mammano, Guido Mancino, Domenica Occhipinti, Napoleone Pirenei, Domenica Rosaria Ricotta, Maurizio Romeo, Antonino Russo, Antonino Saverino, Domenico Schimmenti, Domenico Tranchina, Antonio Trifirò e Massimiliano Ugo Vasari, che erano stati rinviati a giudizio per primi dal gup Filippo Serio. Per altri imputati, il dibattimento si è aperto il mese scorso davanti alla quinta sezione: si tratta di Pietro Albanese, Giuseppe Benigno, Rosario Bua, Salvatore Buongiorno, Francesco Confalone, Giovanni Di Salvo, Rosario Di Vincenzo, Giuseppe Fini, Salvatore Fontana, Salvatore Pullara, Luigi Runza, Aurelio Scirè e Tommaso Viviano, che erano stati invece rinviati a giudizio dal gup Stefania Brambille.

Il 5 dicembre si aprirà il processo, sempre davanti alla terza sezione, per Domenico Cataldo, Bendetto Coglitore, Rosolino Covais, Giovanni Crivello, Gioacchino D'Asaro, Francesco Gorgone, Domenico Marullo, Lucio Marullo, Giuseppe Polizzi e Rosario Scalici. A rinviarli a giudizio è stato il gup Lirio Conti, davanti al quale altri tre imputati - Antonino Di Fede, Gioacchino Di Frisco e Giovanni Battista Giacalone - hanno deciso di patteggiare la pena. Infine, il 21 dicembre, si aprirà il dibattimento, davanti alla quinta sezione monocratica, anche per Antonio Corona, Cristina D'Angelo, Grazia De Domenico, Francesco Di Giovanni, Antonino Di Maggio, Epifania Farina, Antonella Fogazza, Gaetana Daniela Gorgone, Leonarda Greco, Vincenzo Iemma, Francesco Ilardi, Maurizio La Duca e Giuseppe Luparello. Per loro il giudizio è stato disposto dal gup Elisabetta Stampacchia.

L'inchiesta era nata da alcuni esposti anomimi, ma anche dalla denuncia del responsabile dell'unità operativa dei Servizi cimiteriali, Paolo Di Matteo. Secondo l'accusa, alcuni imputati per coprire i colleghi avrebbero timbrato più di un badge alla volta (le tessere, peraltro, sarebbero state nascoste dietro a un quadro, come documentarono le immagini captate dai carabinieri). Gli investigatori controllarono in tutto 29 mila timbrature, tra l'8 novembre del 2018 e il 22 marzo del 2019, con una media di circa 300 al giorno, e 1.945 erano state poi ritenute sospette.